Football Rimini, un camp estivo per migliorare tecnica e gioco

Non volevano dar vita al classico camp estivo e nemmeno ad una nuova società calcistica, è nata così una nuova idea di calcio originale ed innovativa. Si tratta di Football Rimini, un nuovo progetto calcistico ideato e realizzato dai due giovani ragazzi e allenatori riminesi, Michele Pieri e Alan Giulietti. Non è una scuola calcio e non è in antitesi alle tante società che operano sul territorio, è un laboratorio calcistico di supporto e parallelo all’attività calcistica invernale. Football Rimini si rivolge ai tanti giovani calciatori che già giocano e si divertono nelle proprie società di appartenenza ma che vogliono migliorare e perfezionarsi sia dal punto di vista tecnico-tattico che atletico-coordinativo. Sarà un percorso con l’obiettivo di migliorare il giovane calciatore a 360º basato sull’apprendimento attraverso il gioco e il divertimento, il tutto in un ambiente professionale che rispetterà le tappe evolutive.

Un altro obiettivo fondamentale (soprattutto in questo periodo storico) sarà la cura della sfera emotiva attraverso lo “stare in gruppo”, relazionarsi e condividere momenti di sport e non solo, sempre in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid. Il laboratorio calcistico Football Rimini, società iscritta alla UISP, nasce per collaborare con le società di Rimini e provincia e fornire loro un supporto nel miglioramento e nella crescita dei ragazzi. Tra i servizi proposti dai due fondatori c’è il camp estivo di 6 settimane in programma tra giugno e luglio che abbinerà calcio e attività fisica in spiaggia presso le strutture del sintetico di Bellariva e il vicino bagno 67. L’Advanced Summer Camp FR, dal 21 giugno al 30 luglio, sarà strutturato con una prima parte sul campo focalizzandosi sul miglioramento degli aspetti tecnico/tattici individuali e collettivi del calcio. La seconda parte si svolgerà sulla sabbia con un lavoro specifico a cura di un preparatore atletico qualificato tenendo conto delle tappe evolutive dei giovani calciatori. Spazio anche per i portieri con la presenza del tecnico Daniele Sapori che lavorerà sulla loro tecnica specifica. Il tutto non precluderà tanto gioco, divertimento e momenti di aggregazione sia nella prima che nella seconda parte con attività propedeutiche al gioco del calcio, dal beach tennis al footvolley con un occhio anche alla crescita armonica e in salute grazie alla collaborazione con un osteopata.

Per la natura del camp i posti sono limitati e si potrà scegliere se partecipare a due, quattro o sei settimane.