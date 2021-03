Goleada del Rimini Calcio contro il Sasso Marconi

Dopo quasi un emse di stop il Rimini Calcio torna in campo e lo fa con la penultima in classifica: il Sasso Marconi che, all'andata, era già stato battuto. Il match di ritorno, in casa biancorossa, è una goleada che si conclude con un 4 a 1 per i romagnoli. Il Rimini passa in vantaggio già dopo 8 minuti col primo affondo in area avversaria Nigretti scatta sulla linea del fuorigioco, sulla fascia destra, e mette in mezzo un pallone perfetto, che Vuthaj scaraventa in rete di prima. Il raddoppio arriva al 22' e porta la firma del solito Vuthaj che riceve un cross di Viti insaccando il pallone. Al 33' arriva il tris dei biancorossi con Nigretti apre a sinistra per Viti, sul cui traversone Casolla non riesce ad arrivare ma Vuthaj intercetta la palla e centra la tripletta. Nel secondo il Sasso Marconi si aggiudica un rigore per un intervento falloso di Canalicchio ai danni di Zannoni. E' il 15' e dal dischetto Rrapaj spiazza Scotti e accorcia le distanze. A chiudere definitivamente la partita è Casolla che intercetta un cross spiazzando il portiere avversario fermando così il risultato di 4 a 1.