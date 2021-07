Grande attesa al Misano World Circuit: l'Elf Civ e la Coppa Italia riaprono le porte al pubblico

A Misano rombano i motori delle moto. L'Elf Civ e la Coppa Italia riaprono le porte al pubblico. Con un doppio appuntamento al Misano World Circuit. Il 3° Round di Coppa Italia del 23, 24 e 25 luglio e il 4° Round Elf Civ del 30 e 31 luglio e 1 agosto, entrambi in scena sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, vedranno infatti una parziale riapertura per appassionati e tifosi.

Il tetto massimo di spettatori che potranno accedere all'evento è di 1000 al giorno. Si potrà entrare dal venerdì alla domenica. La novità, sia per la Coppa Italia che per l'Elf Civ, riguarda la modalità di acquisto del biglietto che sarà anche in prevendita, online sul sito www.Ticketone.it con formula print to home del tagliando d'ingresso.