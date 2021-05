Il MotoClub di Misano torna in pista con la motobenedizone

Torna la tradizionale motobenedizione organizzata dal MotoClub di Misano che, per domenica 6 giugno, ha in calendario un appuntamento sulle strade della città. Si parte alle 10 con il ritrovo in piazzale Roma per poi intraprendere un'escursione che porterà i centauri fino a Coriano dove, alla Casa del Sic, è in programma la tradizionale benedizione dei centauri e dei loro cavalli d'acciaio. La gioranta si concluderà con un aperitivo e l'estrazione dei biglietti della lotteria. Iscrizione 10 euro.