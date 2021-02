Il Roller Riccione è tornato a disputare una gara nazionale

Il pattinaggio Roller Riccione riparte per nuove avventure e finalmente scende in campo gara dopo un anno di fermo a causa della pandemia di Covid-19: ad Anagni si è disputata la Coppa Italia Freestyle FISR. Dopo un lungo periodo di stop alle gare e di allenamenti a singhiozzo in cui si sono alternate sessioni di ginnastica online ad allenamenti in palestra con misure severissime di distanziamento, la squadra agonistica è potuta tornare a misurarsi in una competizione di livello nazionale. Un’occasione attesa e sospirata, in cui gli atleti hanno dato tutto nonostante il difficile momento e l’inevitabile ansia che accompagna ogni atleta per voler dare sempre il meglio. L’ entusiasmo ha prevalso su tutto, e in un palazzetto senza pubblico, rigorosamente a porte chiuse si sono espressi migliorando tempi, prestazioni e resistenza oltre ogni aspettativa con una bellissima medaglia d’oro in Classic Style per Lucrezia Morri, medaglia d’argento sempre in Classic Style per Cecilia Medda e medaglia di bronzo ancora con Lucrezia Morri in Roller Cross.

Le allenatrici Marianna, Ombretta e Alice insieme allo staff del Roller Riccione, presenze preziose e costanti sia a distanza che in palestra, non hanno mai perso un colpo modellando e adattando allenamenti di ogni tipo in base alle restrizioni, si dichiarano “soddisfattissime per l’entusiasmo e la grinta dimostrata dai ragazzi, per la disponibilità dei genitori ad accompagnare la squadra ad una gara che non hanno potuto vedere, e ringraziano la presidente Gigliola Mattei che in un momento così delicato ha combattuto per l’importanza dello sport. La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni”.

Questi i piazzamenti degli atleti del Roller Riccione

Disciplina Classic: 1° Lucrezia Morri, 2° Cecilia Medda, 6° Alice Balducci, 9° Agata Antonelli.

Disciplina Speed slalom: 4° Federico Mainolfi, 4° Alice Balducci, 9° Agata Antonelli, 9° Cecilia Medda.

Disciplina Roller Cross: 3° Lucrezia Morri, 4° Federico Mainolfi, 7° Irene Ragusa, 14° Agata Antonelli, 22° Sofia Reinhard, 23° Federica Cutugno.