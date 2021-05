Il San Giovanni sceglie Marco Tognacci per la panchina

Una settimana di incontri e riflessioni ed ecco la fumata bianca: sarà Marco Tognacci l’allenatore del San Giovanni per la stagione 2021-2022. Classe 1970, il tecnico torna in pista dopo un anno che si suol dire sabbatico e una vita legata a filo doppio alla Libertas. Prima da calciatore poi in panchina. “E’ la sua prima esperienza in una nuova società, ha entusiasmo da vendere come noi e siamo pronti a tuffarci in questa avventura” spiega il presidente Massimiliano Venturi, insieme al direttore generale Fabio Giardi e alla dirigenza al lavoro sul futuro già dal giorno seguente il playoff con il Murata.



“Marco sta scegliendo il suo vice, mentre come preparatore dei portieri è stato confermato Andrea Antico. Per quanto riguarda la rosa, al momento gli unici certi di restare con noi sono Leonardo Magnani, Marco Ugolini, Michele Casini ed Edoardo Cecchetti: insieme a mister Tognacci incontreremo gli altri calciatori e decideremo che tipo di gruppo disegnare” aggiunge Venturi, chiosando: “Vogliamo proseguire nella crescita evidenziata in questa stagione, continuare a far sempre meglio, a essere competitivi contro ogni avversario e a confermarci nella griglia dei playoff ritrovata dopo qualche anno”.