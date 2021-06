Kiklos, un fine settimana dedicato al volley sulla spiaggia

Un grande ritorno per Kiklos: dopo più di un anno di assenza dai grandi eventi sportivi italiani, il 21° Beach Volley Kiklos 3x3 maschile e femminile - 4x4 misto - 2x2 maschile e femminile che si è concluso ieri, ha rappresentato il modo migliore per tornare in campo.

La lunga kermesse di beach volley durata cinque giorni (da sabato 29 maggio a mercoledì 2 giugno) ha portato in spiaggia al Beky Bay 700 partecipanti da tutta Italia e non solo. Circa 300 squadre si sono alternate in tre categorie di gioco, in un susseguirsi di partite che hanno appassionato sia gli amatori che i tanti professionisti arrivati a Bellaria Igea Marina. Alle categorie open previste, Kiklos ha aggiunto infatti l’organizzazione di una tappa 2x2 maschile e femminile del circuito Fipav Serie Beach 1 a cui hanno preso parte diverse coppie dei primi posti del ranking nazionale, compresa Sara Breidenbach detentrice del titolo italiano 2020.

Uno spettacolo unico riconosciuto sia dai giocatori che dagli organizzatori. È Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos, a confermarlo: “Siamo molto soddisfatti di com’è andato l’evento, tanto che stiamo pensando di proporre qualcosa di analogo anche durante l’estate, oltre all’appuntamento ormai consolidato di settembre. Immaginavamo che tornare operativi ci avrebbe regalato grandi emozioni e così è stato!”.

I vincitori.

2x2 Maschile Fipav Serie Beach 1: Benzi-Nascimento (GE-RN); 2x2 Femminle Fipav Serie Beach 1: Breidenbach-They (MI).

2x2 Maschile Gold: Fallace-Krumins (RN); 2x2 Femminile Gold: Lovsin-Morgan (SLO).

2x2 Maschile Silver: Fiorio-Bennato (BO); 2x2 Femminile Gold: Deda-Podestà (RN).

3x3 Maschile “Solo panca piana” (RN); 3x3 Femminile “M(I)AO” (MI); 4x4 mix “Alza chi è stanco” (RN).