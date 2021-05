L'Acquario riparte in sella allo sport con la Granfondo Squali Trek

Taglio del nastro all’Acquario di Cattolica per la 6° edizione della Granfondo Squali-Trek Cattolica-Gabicce Mare che torna con prepotenza ed entusiasmo dopo la sospensione per Covid dello scorso anno, inaugurato venerdì prosegue fino a domenica e in questi tre giorni l’Acquario è aperto e visitabile. L’entusiasmo è quello dello spirito di una organizzazione corale che vede insieme due amministrazioni comunali, quella di Cattolica e quella di Gabicce mare, il Velo Club Cattolica e il CicloTime Gabicce, trenta Bike Hotel del territorio, la presenza di 300 volontari e all’organizzazione della struttura ospitante, quella dell’Acquario: una squadra la cui tenacia e disponibilità ha permesso di tagliare il nastro della 6 edizione.

L’edizione 2021 della Granfondo Squali-Trek Cattolica-Gabicce Mare ha diversi ambassador di spicco, fra i quali Justine Mattera e Letizia Paternoster, solo per citarne due. In questa competizione l’Acquario di Cattolica marca la partenza del fiume multicolore di migliaia di ciclisti, domenica alle 8 che dopo da 93 km e un dislivello di 1450 metri, nel morbido e vario paesaggio dell’entroterra fra Romagna e Marche, arriveranno al traguardo di Gabicce Monte (PU). Da oggi a domenica l’Acquario sarà anche teatro della Shark Arena, lo spazio espositivo dove stand selezionati e di altissima qualità propongono il meglio, anzi, lo stato dell’arte, di quanto il mondo del ciclismo può offrire alla sempre più crescente audience a due ruote.

Nel pacco gara della Granfondo Squali-Trek, ci sono anche i biglietti per l’Acquario di Cattolica con uno sconto speciale del 50% riservato ai partecipanti e alle loro famiglie. All'Acquario inoltre la visita sarà ancora più piacevole e avvincente: nell’exhibit dei pinguini di Humboldt il piccolo Pic-Nick, il cucciolo nato in una cesta lo scorso anno, non vede l’ora di pavoneggiarsi davanti ai bambini. Nella grande vasca degli squali toro più grandi d’Italia, Brigitte, la femmina più maestosa per dimensioni, incanta anche i bimbi più piccoli, che l’ammirerebbero per ore senza fiatare. Le vivaci e imprevedibili lontre asiatiche dalle piccole unghie condividono il Percorso Giallo con tre esemplari di femmine di Caimano di Cuvier. Dedicato a insetti e rettili il Percorso Verde ospita gli enormi serpenti boa e pitone, le minuscole rane freccia, il solitario camaleonte, le colonie di insetti stecco o le coppie fisse, come le due iguana, innamorate e inseparabli.

L'Acquario sarà ora aperto dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Sabato e Domenica è richiesta la prenotazione, che si può fare online dal sito www.acquariodicattolica.it o al telefono, chiamando lo 0541 8371. Preacquistare i biglietti online, invece, dà automaticamente diritto alla prenotazione. Info e prenotazioni sul sito ticket.acquariodicattolica.it