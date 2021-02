Luna Rossa, la Prada Cup è tua: dopo 21 anni torna a giocarsi la Coppa America. Orgoglio riminese con Max Sirena

C'è anche tanta di Rimini nel successo di Luna Rossa, che dopo ben 21 anni trionfa alla Prada Cup e torna a giocarsi la Coppa America, la più prestigiosa sfida velistica al mondo. Un successo fatto di eccellenze italiane, fatica, lavoro, talento, competenze , tecnologia. Un successo di quella "Italia che non ha paura e che mostra al mondo il meglio di sé” come ha detto Max Sirena, che di questa impresa è il suo leader. "Da Rimini - dice il sindaco Andrea Gnassi - dal nostro mare fino ad Auckland, un grande abbraccio e buon vento a Luna rossa e a te, Max. L'Italia e Rimini sono con voi, sono con te!"

Altra doppietta, questa volta decisiva, su Ineos e arriva velocissimo il 7-1 che chiude ogni discorso. A distanza di 21 anni dall’ultima volta la barca italiana vince la selezione degli sfidanti e a cominciare dal 6 marzo andrà a sfidare Emirates Team New Zealand.

“Una grande soddisfazione e una grande gioia, per tutti quelli che ci sostengono , per i nostri partner, per la gente che fa il tifo da casa, per Bertelli, per il team e per le famiglie. Abbiamo lavorato duro, ma non siamo ancora sazi. Sappiamo che questo è un momento molto duro per l’Italia, speriamo che queste vittorie possano dare un po’ di gioia”, ha detto lo skipper Max Sirena