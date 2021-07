Marco Arrigoni entra nella famiglia del RivieraBanca Basket Rimini

RivieraBanca Basket Rimini comunica l'ingresso nella famiglia biancorossa di Marco Arrigoni, ala grande/centro classe 1991 di 198 cm, che la scorsa stagione era in forze presso la Pallacanestro Crema dove ha fatto registrare 15.5 punti e 7.1 rimbalzi di media con un acuto importante nei quarti di finale playoff, persi poi per 3-1 contro Omegna, dove ha viaggiato in doppia doppia di media (17.75 punti, 10.75 rimbalzi). Per RBR si tratta di un acquisto di grandissimo valore, un giocatore con ottime doti tecniche e fisiche ma che allo stesso tempo, a neanche 30 anni compiuti, può già vantare una lunga esperienza di serie B ad alto livello che gli ha fruttato la vittoria di ben due campionati (Legnano 2013/2014 e Forlì 2015/2016) e due stagioni in categorie superiori. Marco conosce già Coach Mattia Ferrari che lo ha allenato per un anno in quel di Latina (DNA 2012/2013) e per due stagioni consecutive a Legnano dove hanno potuto festeggiare la promozione in A2 Silver: qui la coppia Ferrari-Arrigoni conquistò la salvezza.

"Marco è un giocatore di alto livello per la serie B, ho già avuto la fortuna di allenarlo per tre stagioni di cui una culminata con la vittoria del campionato. - commenta così Coach Ferrari il ritorno di Arrigoni sotto la sua egida - E' un valore aggiunto per la qualità della persona e l'impatto che può avere nel campo di gioco: potenzialmente può giocare in almeno due posizioni e mette sempre a disposizione tutto sè stesso per la squadra e per arrivare al livello più alto possibile". "Ringrazio Coach Ferrari perchè mi ha dato fiducia per far parte di un progetto molto ambizioso, l'insieme di queste due cose è stato determinante per farmi accettare velocemente la proposta di Rimini. - queste le prime parole di Marco Arrigoni da giocatore di RBR - Giocare per una piazza che ha così tanta voglia di fare bene capita raramente, appena c'è stata l'occasione non ho esitato."

La tua carriera è piena di partecipazioni ai playoff con società importanti. Credi che Rimini abbia le carte in regola per fare una grande stagione a prescindere dalla categoria?

"Assolutamente sì, come diceva il DS Davide Turci questa è una società di A2 anche se formalmente si trova in serie B per quanto riguarda l'organizzazione, i componenti della dirigenza e la preparazione dei suoi allenatori. Una piazza così importante non ha bisogno di presentazioni, secondo me la squadra potrà fare benissimo."

Come vorresti rapportarti col pubblico riminese? Che prima impressione ti ha dato la piazza?

"Davide Turci mi ha fatto vedere il video del derby infrasettimanale contro Cesena col Flaminio pieno: è un motivo di vanto e fa solo che piacere. Il pubblico di Rimini è abituato molto bene perchè qui sono passati grandissimi giocatori e dunque è esigente: l'unico modo per ripagare la loro fiducia sarà l'impegno costante durante tutto l'anno a prescindere dal fare 30 punti a partita, se dimostri che vuoi lottare su ogni pallone questo penso possa soddisfare i tifosi biancorossi... poi se si vince ancora meglio!"

Quale pensi sarà l'apporto principale che porterai a questa squadra?

"L'esperienza che mi deriva dall'aver affrontato più situazioni per vincere, e poi l'intensità che è una caratteristica che mi contraddistingue. Ho voglia di lavorare col gruppo per perseguire l'obiettivo comune, sono veramente contento e carico per affrontare questa nuova avventura!"