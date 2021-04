Moto3, Antonelli agguanta il podio dopo una strenua lotta con Migno

Gara storica per la Moto3 sul circuito di Losail dove, per la prima volta nel Motomondiale, a tagliare per primo il traguardo è stato un rookie che oltretutto partiva dalla pit lane. Una tappa da incorniciare per Pedro Acosta con il giovanissimo pilota di casa KTM che, dopo il secondo posto di sette giorni fa, sale sul gradino più alto del podio al termine di un rocambolesco fine settimana. Lo spagnolo, infatti, oltre ad eesere alla sua prima stagione partiva dalla pit lane e fin da subito ha dovuto scontare un ritardo di 10 secondo dal primo gruppo. La gara si è subito divisa in due tronconi: il gruppo dei leader che comanda e lotta a suon di sorpassi e controsorpassi, e il gruppo dei penalizzati, guidati da Acosta, Fenati, Garcia e Nepa, che senza litigare e a testa bassa è riuscito a recuperare le distanze a 15 giri dalla fine. Acosta, a due tornate dalla bandiera a scacchi, si è poi portato in testa tagliando clamorosamente il traguardo davanti a tutti. Secondo posto per Binder e, sul gradino più basso, è arrivato il cattolichino Niccolò Antonelli dopo una feroce lotta contro il saludecese Andrea Migno. Quest'ultimo è stato protagonista di una corsa indiavolata rimanendo in testa per diversi giri ma che, alla fine, si è dovuto accontentare del quarto piazzamento. "Soffro ancora troppo in queste gare e spero che, arrivando in Europa con piste a me più congeniali, sia meglio - ha commentato Niccolò Antonelli. - E' stata dura perchè, a meta gara, ero sceso troppo indietro ed è stato difficile risalire fino al gruppo di testa. Dobbiamo ancora lavorare sulla moto per evitare questa situazione. Oggi eravamo veloci ma, solo nella seconda metà, sono riuscito ad esprimere tutte le mie potenzialità".