Passa il Giro d'Italia Under23, chiudono le strade della provincia riminese

Tre giorni di passione per gli automobilisti della provincia di Rimini che, da giovedì 3 giugno, dovranno fare i conti con le modifiche alla viabilità per il passaggio dei corridori del Giro d'Italia Under 23. A Santarcangelo la Tappa 1 (Cesenatico-Riccione) vedrà il gruppo dei ciclisti in arrivo da Savignano intorno alle 14.15 col transito nella frazione di Montalbano sulla SP 11 via Sogliano in direzione Comune di Borghi, per poi ritornare nel territorio di Santarcangelo sulla via Provinciale Uso alle 14,30. Dalla SP13 svolteranno a sinistra in via Andrea Costa per immettersi sulla SS 9 Emilia che percorreranno in direzione sud dove all'incirca alle ore 14,50, proseguiranno transitando dalle vie Ugo Braschi, Ugo Bassi e Trasversale Marecchia.Per la Tappa 2 Riccione-Imola (4 giugno) la manifestazione sportiva arriverà alle 12,40 circa a San Martino dei Mulini: dalla SP 49 Trasversale Marecchia raggiungerà via Ugo Bassi per poi imboccare via Ugo Braschi e proseguire lungo la via Emilia in direzione Cesena. Tappa 3 Cesenatico-Cesenatico (5 giugno) alle 14,50 i ciclisti provenienti da Borghi transiteranno in via Sogliano, nella frazione di Montalbano, in direzione Savignano sul Rubicone. Per tutte e tre le occasioni circa 15 minuti prima del transito della gara, fino al passaggio dell'automezzo recante "Fine gara ciclistica", entrerà in vigore il divieto di transito temporaneo mentre un'ora prima del passaggio dei ciclisti sarà istituito il divieto di accesso in direzione di marcia contraria alla corsa. Giovedì 3 giugno, dalle 12,30 alle 16 circa, sarà vietata la sosta su entrambi i lati delle vie Andrea Costa, Ugo Braschi (tra la via Emilia e la rotatoria con via Ugo Bassi), Ugo Bassi e Trasversale Marecchia (tra le vie Marecchiese e via Tomba). Venerdì 4 giugno, invece, nelle vie Trasversale Marecchia (tra le vie Marecchiese e via Tomba), Ugo Bassi e Ugo Braschi Braschi (tra la via Emilia e la rotatoria con via Ugo Bassi) il divieto di sosta resterà in vigore dalle 10,30 alle 15. Tutti gli orari di chiusura e le modifiche al traffico potranno subire modifiche a discrezione degli agenti di Polizia locale e degli operatori di sicurezza che presidieranno il percorso, sulla base di valutazioni e necessità contingenti.

Giovedì 3 giugno, in occasione della tappa inaugurale, il Giro d’Italia Under 23 toccherà anche Misano Adriatico. L'importante corsa giovanile, in partenza da Cesenatico, interesserà il territorio misanese nel tratto finale della tappa, arrivando da Coriano in direzione Riccione. Le strade coinvolte nel passaggio, previsto nel pomeriggio, sono Via San Clemente e Via Scacciano, sulle quali verrà interdetta la circolazione stradale dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Il Presidio della Polizia Locale si adopererà per rendere minimi i possibili disagi e consentire il transito e gli attraversamenti il più a lungo possibile, in relazione alle prioritarie esigenze di sicurezza.