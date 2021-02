Riviera Banca Basket Rimini pronta a sfidare Faenza, coach Bernardi: "Partita durissima"

Dopo le tante positività al Covid che hanno impedito a Faenza di giocare le ultime partite, Riviera Banca Basket Rimini si prepara alla sfida contro i faentini.



"E' chiaro che siamo pronti ad affrontare una partita durissima - spiega il coach dei riminesi Massimo Bernardi - perchè Faenza ha dimostrato di essere una squadra di altissimo livello fisicamente ed atleticamente. E' molto forte, hanno giocatori pericolosi da fuori con i playmaker ma anche dentro l'area: sicuramente si saranno preparati nel miglior modo possibile anche in mezzo alle difficoltà. Noi sappiamo bene cosa vuol dire essere in difficoltà perchè, pur senza problemi di Covid, abbiamo avuto tanti infortuni e nonostante questo la squadra ha sempre fatto più del proprio potenziale: quando hai delle difficoltà gli altri riescono a sopperire con un impegno ed un'abnegazione in più. Sappiamo che la partita sarà difficilissima e non ci facciamo ammorbidire da queste parole perchè non fanno parte dello sport: Faenza è una squadra tostissima, noi ci siamo allenati bene dando continuità alla partita di domenica. Siamo pronti per giocare questa partita sapendo che la nostra crescita è stata causata dalla sfida di andata a Faenza, ci ha dato modo di fare quel passo in più che prima ci mancava: vogliamo fare la migliore partita possibile immaginabile come se fosse una finale".

"Quale aspetto della partita di andata ti piacerebbe migliorare? Quello che abbiamo già migliorato domenica scorsa contro Omegna, ossia essere concentrati sul piano partita e dare ognuno di noi il 150% non per 10, 20 o 30 minuti ma per 40: rimanere lì e non mollare niente."

"Tutte le partite sono importante in egual misura: ne mancano due alla fine del girone e vogliamo chiudere bene. Pensiamo ai nostri tantissimi e calorosissimi tifosi che sono a casa e ci seguono: mi piacerebbe, se potessi esprimere un desiderio o fare un sogno, che fossero tutti al palazzetto domani per godere e vedere la propria squadra del cuore sbattersi in campo. Noi domani daremo veramente tutto e di più perchè vogliamo i due punti in classifica a prescindere dall'avversario e dal momento del campionato: questi punti servono per dare continuità alla classifica che abbiamo costruito fino adesso e farci trovarPalla a due domenica 28/02 alle ore 18 presso il nostro Flaminio, tredicesima giornata di campionato".