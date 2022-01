La Riviera Banca tenta di preparare il derby con Cesena. Ma i positivi al Covid sono ancora sette

La RivieraBanca Basket Rimini cerca di rimettersi in piedi in vista di domenica. Anche se sarà una corsa contro il tempo. E il calendario tra l’altro propone subito scintille: se tutto sarà confermato, con il condizionale ormai diventato d’obbligo viste le squadre in perenne ansia da tampone, al palaFlaminio (alle 18) arrivano i Tigers Cesena per il più classico dei derby della serie B made in Romagna. “Al momento è confermato che si gioca – informa il general manager dei riminesi Davide Turci -, in quali condizioni solo il campo potrà dirlo. Regna una grossa incognita”.

Al momento il gruppo squadra deve fare ancora i conti con 7 atleti positivi, mentre il gruppetto che si è ritrovato oggi (3 gennaio) in palestra agli ordini di coach Mattia Ferrari non è ancora riuscito a dare massima intensità agli allenamenti. “Confidiamo in un ritorno verso la normalità attorno a mercoledì – spiega il general manager -, in maniera tale da poter mettere assieme almeno un paio di allenamenti veri”.

Tornare in campo dopo praticamente due settimane di stop forzato sarà impresa titanica. Oltre al Covid, c’è una condizione globale da rimettere in sesto. “Dopo uno stop così prolungato la priorità diventa riprendere condizione ed evitare infortuni gravi – prosegue Turci -, poi sul campo ci metteremo anima e cuore, sperando che riescano a colmare il gap della condizione fisica precaria”.

La RivieraBanca attende ancora l’esito del ricorso, in merito allo 0-0 omologato dalla Fip a seguito della mancata disputa del match con Ancona. “Ci auguriamo che il ricorso venga accolto – conclude Turci -, ma con le festività di mezzo avremo notizie non prima della prossima settimana. Ora la priorità è tornare in campo, poi penseremo alla riprogrammazione del calendario”.