Rombano i motori al Misano Circuit: test per 29 piloti di 17 team del WorldSBK

A meno di un mese al debutto al debutto di Aragon, il Marco Simoncelli ospita mercoledì e giovedì i test del Motul Fim Superbike World Championship, organizzati dal Team Aruba. Hanno aderito anche Yamaha, Kawasaki e BMW. 29 piloti di 17 team saranno in pista e lo spettacolo è assicurato nelle due giornate. Misano World Circuit ha deciso di aprire gratuitamente le tribune coperte alle curve del Carro con accesso dalla MWC Square, muniti di super green pass. A Misano ci saranno anche i piloti che partecipano al CIV, che si avvierà a Misano World Circuit il 2 e 3 aprile. Mancano tre mesi invece all’appuntamento con l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, unica tappa italiana del mondiale per le derivate di serie. Al proposito, fino al 10 maggio è possibile acquistare i biglietti in promozione con sconti anche del 25% e con le varie promozioni visibili sul sito misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne.

Nelle due giornate saranno in pista Michael Ruben Rinaldi e Alvaro Bautista con Aruba Racing e le moto 2022, le nuove livree e l’immagine che caratterizzerà l’attività del team nella prossima stagione. Test anche per Nicolò Bulega in vista della stagione in Supersport e i team privati. In pista atteso anche Danilo Petrucci con la V4 in versione Moto America. Il Barni Spark Racing Team al Garage 51 Store di MWC Square presenterà domani alle 11.00 la stagione 2022. Per il WorldSBK il sammarinese Luca Bernardi e per il debutto nel mondiale Supersport Oliver Bayliss, 19enne figlio della leggenda Ducati Troy Bayliss. Nel CIV ci sarà il tester Ducati MotoGP Michele Pirro, all’ottava stagione consecutiva con il team bergamasco, con cinque titoli e 51 vittorie. Al suo fianco Michal Filla. Nel CIV Supersport Nicholas Spinelli. Interverrà anche Troy Bayliss, tre volte campione del mondo Superbike con Ducati. Yamaha sarà ai test col Team GRT e i piloti Garrett Gerloff e Kohta Nozane, il Team Gil Motorsport con Christophe Ponsson, il Team Keope con Niccolò Canepa e Randy Krummenacher. In pista anche i piloti ufficiali BMW: Scott Redding e Michael Van der Mark; inoltre Loris Baz ed Eugene Laverty con il Team Bonovo. La Kawasaki col Team Puccetti ci sarà con Lucas Mahias, Can Oncu e Yari Montella. In pista anche i team Ducati Supersport e MV Agusta con Niki Tuuli e Bahattin Sofuoglu. Nelle giornate di Misano il team Ducati Motocorsa presenterà Axel Bassani e il Team GoEleven ci sarà con Philipp Oettl. A MWC anche il team Pro Castro Endurance, il CM Racing Team Supersport con Maximilian Kofler, il Team Broncos impegnato nel CIV SBK con Lorenzo Zanetti, Andrea Mantovani e Mattia Pasini.