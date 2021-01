Sul campo del Mezzolara la trasferta del Rimini Calcio finisce con un pareggio

Si è concluso 1 a 1 il match di recupero Mezzolara - Rimini che si è disputato nel pomeriggio di mercoledì. Una gara all'insegnal dell'equilibrio per entrambe le squadre e che si è sbloccata al terzo minuto del secondo tempo con Gomis che ha servito sulla destra Simoncelli, cross a centro area per Casolla che al volo insacca la palla nella porta avversaria. Il Mezzolara continua a crederci ma, al 50', il Rimini si vede annullare un gol di Vuthaj per fuorigioco. I padroni di casa rispondono al 74' con Davtyan il cui un pallonetto che coglie impreparato Adorni e si infila in rete.