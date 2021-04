Tennis, tre giocatrici locali brillano nel tabellone finale del trofeo “Città di Bellaria”

Tre giocatrici locali brillano nel 4° turno del tabellone finale del trofeo “Città di Bellaria” (4000 euro di montepremi), il torneo nazionale Open femminile che è in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Venustas. Tra le giocatrici locali in grande evidenza la santarcangiolese Chiara Mendo, che ha vinto l’ultima edizione disputata due anni fa, la giovane Giulia Dal Pozzo che ha fatto un “positivo” di rilievo ai danni di Ester Ivaldo, e la riminese Marta Lombardini (Tc Viserba), autrice di una bella vittoria su una giocatrice meglio classificata come Martina Zara. 4° turno: Giulia Dal Pozzo (2.6)-Ester Ivaldo (2.4) 6-3, 6-1, Giorgia Pinto (2.4)-Mihaela Natasha Motinga (2.6) 6-2, 6-1, Vittoria Modesti (2.5)-Rebecca Amerio (2.6) 4-6, 6-0, 7-5, Alessandra Amodeo (2.5)-Cecilia Mazza (2.7) 7-6 (5), 6-2, Elena Omiccioli (2.5)-Asia Bravaccini (2.7) 6-3, 6-3, Marta Lombardini (2.6)-Martina Zara (2.5) 7-5, 7-6 (7), Alessandra Anghel (2.4)-Irene Riva (2.6) 6-4, 6-0, Chiara Mendo (2.4)-Valentina Losciale (2.4) 6-3, 6-4, Matilde Magrini (2.5)-Livia Palma (2.6) 6-4, 6-3, Elena Covi (2.4)-Linda Canestrari (2.7) 4-6, 7-6 (8), 6-3, Martina Muzzolon (2.4)-Micol Devescovi (2.5) 6-0, 6-7 (3), 6-2.