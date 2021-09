Torna il Campionato Nazionale di beach volley della Polizia Locale

Dal 26 al 30 settembre, la spiaggia di Riccione ospita il VI Campionato Nazionale ASPMI Beach Volley, organizzato da GSPM, il Gruppo Sportivo & Ricreativo Polizia Municipale Riccione e patronato da ASPMI, l’Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia. Il Campionato si disputerà nei campi del Beach Arena di via Torino e si giocherà nelle categorie 2x2, 3x3 misto e 3x3 femminile. Il torneo è riservato agli agenti di Polizia Locale ed è valido per l’assegnazione del 7° trofeo locale di beach volley, nato nel 2014, il Beaccione.

“ Il torneo vero e proprio - spiega Miky Banci, presidente Gruppo Sportivo Polizia Municipale Riccione - inizierà lunedì 27 per concludersi giovedì 30 settembre per le finali e gli agenti di polizia locale provenienti da varie regioni italiane quali Lazio, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche, dopo la sospensione forzata dello scorso anno causa Covid, non vedono l’ora.

I ragazzi alloggeranno tutti negli alberghi della città e nelle nostre chat si parla non solo di gare agonistiche ma dove incontrarsi per un buon aperitivo insieme o fare il bagno al mare anche in caso di pioggia, tanto è il desiderio di ritrovarsi”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Riccione, prevede anche un torneo promozionale libero il 28 settembre con l’intento di far conoscere il beach tennis fornendo racchette e palline agli agenti interessati. La raccolta fondi dell’evento verrà devoluta all’associazione Giacomo Sintini per contribuire a finanziare progetti di ricerca in ambito oncoematologico. Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale Riccione negli anni, oltre al beach tennis, ha organizzato tornei di tennis tavolo, corsa campestre al parco della Resistenza, i Campionati Italiani di pesca alla tratta, di pesca in mare, tiro con l’arco e pallavolo.