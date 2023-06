VIDEO | Picchetto d'onore, mezzi del 115 schierati e sirene spiegate per l'addio a Giuseppe Tucci

Si sono svolti nel pomeriggio di lunedì, nella parrocchia di Beata Maria Vergine a Foggia, i funerali di Giuseppe Tucci il vigile del fuoco 34enne ucciso fuori da una discoteca di Rimini dal buttafuori 28enne Klajdi Mjeshtri. Come riporta FoggiaToday, alla cerimonia ci sono state lacrime e grande commozione coi colleghi della vittima che portato il feretro a spalla e all'uscita della chiesa lo hanno voluto salutare per l'ultima volta coi mezzi del 115 schierati e le sirene spiegate. Presenti anche gli ultras della curva Nord con i quali Tucci condivideva la passione per i colori rossoneri. "Ora è il momento del dolore - ha spiegato nella sua omelia il parroco don Massimo. - È una tragedia simile a quella della croce che ci lascia smarriti. Sento il bisogno di condividere questo dolore. Lo vorrei eliminare ma non posso. Quello che posso fare è aiutarvi a superare il dolore. Permettiamo al Signore di portare pace e consolazione nei vostri cuori".Un estremo addio che arriva dopo quello tributato dai colleghi riminesi quando, sabato scorso, hanno salutato il 34enne per il suo ultimo viaggio verso casa.

Tucci, sulla propria carta d'identità, aveva espresso il desiderio di donare gli organi e quando i medici dell'Infermi hanno accertato la morte cerebrale del 34enne è partito l'iter per l'espianto. Il padre Claudio, prima di partire per Foggia, aveva raccontato che l’espianto degli organi è andato a buon fine e che in alcuni casi i trapianti sono già avvenuti con successo. “Il cuore è andato a Bologna, non lontano da qui – ha detto Claudio Tucci. – Hanno detto che grazie al suo sacrificio, mio figlio potrà salvare almeno dieci vite: questa era la sua missione da vivo, e tale è rimasta anche ora che è morto”.

Dopo la chiusura del Frontemare, la discoteca dove si è consumato l'omicidio, disposta dal Questore di Rimini in quanto il locale è "a rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza" e all'interno del quale Mjeshtri lavorava non in regola si attendono gli ultimi risultati dell'autopsia disposta dal pubblico ministero Davide Ercolani che indaga sul delitto. Dall'esame autoptico è emerso che la causa della morte è da far risalire a un'emorragia cerebrale ma, dagli accertamenti si sarebbe ridimensionato di molto il numero dei colpi ricevuti dalla vittima. Non sarebbero, infatti, la cinquantina di cui hanno parlato alcuni testimoni ma un numero decisamente inferiore. Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne del Frontemare accusato di aver picchiato a morte il vigile del fuoco, nel corso dell'interrogatorio davanti al gip ha sempre sostenuto di aver colpito Tucci con quattro pugni alla parte alta del corpo e altri due a quella bassa.

