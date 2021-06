Apre una nuova gelateria e per un giorno si pagherà con un "sorriso... con gli occhi"

Apre oggi a Rimini la gelateria Grom, storico marchio torinese, che inaugura un negozio temporaneo in centro storico, in via IV Novembre, per portare a riminesi e turisti dolci specialità durante la stagione estiva. Un’apertura che consolida la presenza di Grom sul territorio emiliano per il periodo estivo, al fianco del temporary di Riccione e delle gelaterie di Bologna, Parma e Ferrara.

Nel punto vendita riminese si trovano tutti i prodotti Grom: gelato, granite, sorbetti su stecco, frappè e altre golosità, realizzati con ingredienti di origine naturale e assenza di coloranti o aromi. Grom, inoltre, da diversi anni è parte del programma “Alimentazione Fuori Casa” dell’Associazione Italiana Celiachia e offre esclusivamente prodotti senza glutine e un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei clienti celiaci. Nel punto vendita di Rimini è disponibile anche la novità dell’estate Grom, il cono variegato, lanciato a maggio. Si tratta di un prodotto dall’architettura innovativa, composto da un cono farcito al momento con crema spalmabile al gianduia abbinato a gelato al pistacchio variegato sul posto, sempre con crema spalmabile al gianduia. La preparazione “in tempo reale” e su richiesta permette di esaltare la freschezza del gelato e la cremosità della spalmabile.

Il cono variegato sarà anche tra i prodotti protagonisti della seconda edizione de "Un gelato per un sorriso… con gli occhi": infatti sabato 12 giugno, dalle 16 alle 19, nella gelateria di Rimini (e in quelle di Grom in tutta Italia) sarà possibile avere in omaggio un cono o una coppetta da un gusto, oppure il nuovo cono variegato. La mascherina non sarà un problema: coprirà le bocche, ma non gli sguardi di gioia che, per un giorno, diventeranno la moneta di scambio per un po’ di puro gusto e pura meraviglia. La gelateria di Rimini è aperta dalle 11 alle 23 (modalità e orari di apertura potrebbero variare in relazione ai “colori” della regione e alle indicazioni del Governo).