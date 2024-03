La celebre catena di caffetterie approda a Rimini, aperte le candidature per baristi e store manager

Una nuova attività in arrivo al centro commerciale de Le Befane. In attesa dell’ufficialità da parte della direzione, scatta il conto alla rovescia per l’approdo anche nel riminese di Starbucks, la celebre catena statunitense conosciuta per i suoi caffè e bevande calde e fredde. A confermare l’ormai imminente arrivo è il gruppo Percassi, licenziatario unico di Starbucks in Italia dal 2018, che ha già aperto oltre 35 negozi nel paese e sta cercando personale per il nuovo store di Rimini. Le candidature attualmente aperte includono addetti alle vendite, baristi e store manager. Starbucks ha di recente fatto esordio in regione sotto le Due Torri, a Bologna, con l’apertura in via d’Azeglio. Quella di Rimini sarebbe così la seconda apertura in Emilia Romagna. Restano solo da capire le tempistiche per l’inaugurazione.

Starbucks è una catena di caffetterie fondata negli Stati Uniti d’America nel 1971. Il primo locale Starbucks è stato aperto a Seattle, nel Washington, dai soci fondatori Gordon Bowker, Jerry Baldwin e Zev Siegl. Inizialmente, Starbucks si occupava esclusivamente della vendita di chicchi di caffè tostato e di attrezzature per la preparazione del caffè. Solo in seguito ha iniziato a offrire anche bevande a base di caffè e altre bevande calde e fredde, insieme a una selezione di snack e pasti leggeri. Starbucks opera principalmente attraverso la gestione diretta dei suoi locali, che sono diffusi in tutto il mondo sia attraverso l’apertura di nuove caffetterie sia attraverso accordi di franchising con partner locali.