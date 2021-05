Dal curriculum alle presentazioni: via a un laboratorio gratuito per gli studenti

Si avvicinano delle tappe importanti per gli studenti: la relazione finale per la maturità, l’elaborato dell’esperienza di Pcto (ex alternanza scuola –lavoro). Sono prove che pesano sulla valutazione finale e quindi farle in maniera accurata, originale e non banale è molto importante. Si possono inserire foto, video, grafici e infografiche. In alcune scuole, specie di licei, non sempre gli studenti hanno avuto modo di studiare i programmi noti e meno noti, come Power Point e Prezi. Il progetto “Scegliere AttivaMente” mette a disposizione degli studenti della scuola superiore un laboratorio gratuito in cui si imparare a realizzare presentazioni creative e personalizzate. L'incontro online è in programma nel pomeriggio di martedì, il link per vedere il programma di dettaglio e iscriversi al laboratorio è: https://www.scegliereattivamente.it/news/254/Laboratori-di-approfondimento-gratuiti-per-stud....html

"Scegliere Attivamente" è un progetto per favorire l'orientamento e il successo formativo di ragazzi dai 12 ai 19. E’ promosso dalla Provincia di Rimini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Fse, in collaborazione con Consigliera di Parità, Ufficio scolastico, enti di formazione, Camera di commercio, enti locali, organizzazioni sindacali e di categoria.