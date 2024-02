Il dietrofront di Trenitalia: annullata la nuova normativa sui bagagli

La "rivoluzione" doveva partire dal prossimo 1°marzo, ma Trenitalia ha deciso di annullare tutto. Così, dopo aver annunciato le regole per portare con sé i bagagli sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, nel pomeriggio di giovedì (29 febbraio) è arrivato l'inaspettato dietrofront.

"Alla luce di alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori,Trenitalia comunica che ha deciso di sospendere l'applicazione, a partire dal 1° marzo, del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno". Lo si legge in una nota dell'azienda.

Il regolamento prevedeva per chi viaggiava sulle Frecce, l'obbligo di contenere bici e monopattini in sacche e non superare ingombri definiti e il limite di 2 bagagli a bordo. Misure che equiparavano i convogli di Trenitalia alle regole in vigore su molte compagnie low cost, che l'azienda aveva giustificato con la motivazione della "sicurezza".

Qui la notizia su Today.it.