L'arena dell'ex Fornace si trasforma in un circo per le famiglie in vacanza

Si chiama "Riccione Family Circus" ed è l'evento dedicato alle famiglie in vacanza, organizzato dal consorzio di alberghi "Riccione Family Hotels", l'agenzia Retorica Comunicazione e Promhotels Riccione e patrocinato dal Comune di Riccione. Otto gli spettacoli in programma, a partire da martedì alle 20.30, a seguire il 13, 20 e 27 luglio e il 3, 10, 17 e 24 agosto al Parco degli Olivetani - Arena Ex Fornace.

Lo spettacolo è stato realizzato sotto la guida e la direzione artistica di Francesco “Checco” Tonti. Attore, regista, clown, mimo, giocoliere, equilibrista, presentatore, ogni sera in compagnia di Luca Regina, Alex Vignoto, Samuele e Fiorella dei C'è Chi C'ha Teatro, tirerà fuori dal suo cilindro qualche sorpresa per i più piccoli. Sarà possibile assistere a spettacoli di giocoleria, magia e incredibili acrobazie, che sicuramente non mancheranno di incantare i bambini...e anche gli adulti.

"Esiste qualcosa di più bello del circo? Il circo è magia, è incanto, sogno - ha dichiarato Andrea Ciavatta, presidente del consorzio Riccione Family Hotels -, chiunque di noi, da bambino, ci è andato o ha desiderato farlo. Questa estate volevamo dare la possibilità di trascorrere una serata indimenticabile ai bambini che si troveranno a Riccione nei mesi di luglio e agosto".

Per l’assessore al turismo, cultura, eventi Stefano Caldari “Vivere i nostri spazi all'aperto è una delle principali prerogative di questa estate. Non solo al mare, e quindi nella zona sotto la ferrovia, ma anche nei parchi. Questa settimana dà il via a due iniziative che vedono protagonisti il Parco della Resistenza con MoonDay -Apericolor, e il Parco degli Olivetani, zona ex fornace, entrambe a partire dal tardo pomeriggio fino a sera. Aperitivi e intrattenimento nel primo, spettacoli dal mondo del circo nel secondo, assieme ai clienti dei Family Hotels. Una realtà, quest'ultima, di esperienza rodata negli anni, composta da strutture alberghiere specializzate nell'accoglienza su misura per famiglie con bambini. A Riccione i più piccoli con la chiusura delle scuole, e quindi dell’anno scolastico, trovano occasioni di divertimento sano, all'aria aperta e a contatto con la natura. Con queste iniziative dove pubblico e privato si intrecciano favorevolmente vogliamo dare un importante segnale di ripartenza. E i parchi, sui quali questa amministrazione ha tanto investito, sono luoghi bellissimi dove trascorrere serate in divertimento e allegria”.

“Lo spettacolo che presenteremo a Riccione - ha dichiarato Checco Tont - è in chiave contemporanea e alternerà numeri di destrezza con tanta comicità. Ovviamente non ci saranno animali…o forse sì… visto che gli uomini, quando frequentano la loro follia sono splendidi e affascinanti animali. E noi speriamo di essere folli al punto giusto! Vorrei fare i miei complimenti al consorzio che ha fortemente voluto questo spettacolo investendo risorse ed energie con una scelta importante. Un ottimo modo di festeggiare i 25 anni di Riccione Family Hotels".