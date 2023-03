Trasforma un trailer cavalli abbandonato in un cocktail bar. "Ho lasciato il lavoro fisso per il mio sogno"

Alla riminese Letizia Quadrelli non è certo mancata l’originalità. Voleva costruire qualcosa di speciale. E ci è riuscita. A tal punto che la sua attività diventerà a tutti gli effetti un lavoro. Dopo 16 anni da dipendente, responsabile di un negozio di moda, ha deciso di mettersi in proprio e affrontare una nuova avventura. Diversa da tutte le altre: da un vecchio trasporto per cavalli abbandonato ha realizzato un cocktail bar e ora lo promuoverà in vari eventi. Letizia attaccherà il trasporto alla sua macchina e raggiungerà party, matrimoni e battesimi.

Alla scoperta di Lety Flip

Ricavato in un trailer cavalli vintage, modello Ifor Williams Hb505 restaurato ad arte, riporta chi lo frequenta all'atmosfera del periodo del proibizionismo. Locali clandestini, salottini segreti, parole d' ordine e spioncini. Questa è la cornice al cui interno si troveranno cocktails sofisticati, materie prime ricercate di alta qualità, innovazione, passione e voglia di condivisione. Letizia racconta l’origine dell’idea: “Avevo visto per caso questo trailer per cavalli di fianco in una siepe, era fermo e in disuso, allora abbiamo deciso di rilevarlo e insieme a un gruppo di artigiani, che sono stati bravissimi a seguire le mie idee, è nato il progetto”. Questo diventerà il nuovo lavoro di Letizia: “Ho lasciato il mio vecchio lavoro – spiega -, e ora mi immagino un calendario di eventi, dopo l’esordio dell’altro giorno faremo la prima uscita l’8, 9 e 10 aprile a Villa Lodi Fé a Riccione, in occasione dello Smanet 2023”.

Le specialità

Si troveranno soprattutto cocktail. Ma anche miscelati analcolici. “Dalla passione per la miscelazione e sapori antichi – spiega Letizia -, dalla curiosità per profumi nuovi e abbinamenti audaci, nasce l'idea del Lety Flip. Il luogo dove prende forma e vive tutto ciò che incarna la mia idea di "unicità". Quella che con cura e attenzione riserverò a chi sceglierà di entrare nell’insolito mondo del Lety Flip”. Letizia Quadrelli, nasce e cresce a Rimini, tra i profumi della campagna da un lato e la vita mondana che la città offre. Questi gli elementi che hanno segnato il suo percorso. Dopo studi di carattere scientifico e una lunga carriera nel settore della moda ha deciso così di seguire le proprie passioni, dando forma a ciò che da sempre è stato un sogno. Ricerca, studio, sperimentazione continua.