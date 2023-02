Tutti i segreti per una colazione perfetta, il "breakfast time" nuova moda in hotel e sui social

È ormai diventato il momento più amato in vacanza, il più atteso in hotel, il più fotografato e citato nelle recensioni: stiamo parlando della colazione, non più solo un servizio ma una vera e propria esperienza, come si usa definire nell’universo turistico l’insieme di attività memorabili a forte impatto personale.

La colazione è tra i fattori determinanti nella scelta di una struttura. Negli ultimi anni è diventata ancor più protagonista per la sua presenza massiccia sui social, Instagram su tutti, dove l’hashtag #breakfast registra oltre 112 milioni di post e #colazione quasi 5 milioni. Una presenza importante anche sulle riviste, sui magazine, sui blog, su Tripadvisor e nelle tante discussioni e commenti che gli operatori intercettano tutti i giorni on line e off line.

Per tutti questi motivi l’Officina del Breakfast, capitanata da Gaetano Barbuto, un’esperienza trentennale nel settore e Gran Premio Internazionale della ristorazione come artigiano del breakfast, e Radio Bakery Comunicazione, agenzia riccionese specializzata nel racconto digitale e nel social media marketing, hanno pensato di dedicare un’intera giornata di formazione a questi temi, con esperti, case history e best practicies, demo e consigli pratici: l’importanza del breakfast time in hotel, come accogliere e sorprendere gli ospiti, come preparare e presentare le proposte dolci e salate e come raccontarle sui social, quali attrezzature utilizzare, quali sono i nuovi stili alimentari e le ultime tendenze in Italia e nel mondo, come ottimizzare i costi di un servizio così speciale.

L’appuntamento, in programma giovedì 16 febbraio all’Hotel Corallo di Riccione (dalle ore 9 alle 18) prevede, dopo il saluto istituzionale della sindaca di Riccione Daniela Angelini, l’intervento di Gaetano Barbuto, che mostrerà come preparare la colazione ideale con creatività artigianale ma senza costi in più, a seguire quello di Cristian D’Emilio, che illustrerà come raccontare il breakfast time sui social nel modo più efficace e con quali tecniche, poi lo speech di un grande esperto di caffè e miscele come Eddy Righi e in chiusura di mattinata Roberto Sperandio con le indicazioni su come scegliere gli accessori giusti per una mise en place di stile. Nella seconda parte della giornata è prevista una tavola rotonda coordinata da Gaetano Barbuto con protagonisti Silvia Ticchi, architetto, Carlo Fontana, general manager Hotel Luganodante, Gianluca Scialfa, fondatore del gruppo Color Holiday, Andrea Falzaresi, fondatore del gruppo Club Family Hotel, Luca Cevoli, direttore Federalberghi Riccione.

Infine, in chiusura, la cooking demo di Gaetano Barbuto con tutti gli step necessari per trasformare il primo pasto della giornata in una breakfast experience.