Latte di cocco: proprietà e benefici della gustosa bevanda esotica

Dalla consistenza cremosa e dal gusto dolce, il latte di cocco è uno di quegli ingredienti capaci di farci volare con la mente verso paradisi tropicali. Ma oltre ad essere gustoso ( nonché un alleato in tantissime ricette, soprattutto indiane o thailandesi), il latte di cocco contiene numerose proprietà benefiche sia per la salute del corpo che per pelle e capelli.

Latte di cocco: cos’è e quali benefici apporta al nostro organismo

La prima cosa da chiarire è che il latte di cocco non è in realtà latte, bensì un liquido che si ottiene mescolando acqua e polpa di cocco, permettendo di ottenere la tipica consistenza cremosa. Inoltre, come molti alimenti vegetali, come latte di soia o di mandorla, è ideale per gli intolleranti al lattosio o per chi segue una dieta vegetariana o vegana.

Tuttavia, pur essendo il latte di cocco, ricco di sostanze nutritive bisogna sempre avere un occhio di riguardo per quanto riguarda l’apporto in termini energetici. Ebbene sì, il latte di cocco è molto calorico: 100 grammi di latte di cocco apportano infatti quasi 200 kcal (circa il triplo rispetto al latte vaccino). Considerando quindi anche il suo alto apporto di grassi, si consiglia di assumere il latte di cocco con moderazione. Calorie a parte, consumare questa bevanda offre numerosi benefici per la nostra salute e il benessere generale. Scopriamo quali.

Fonte di fibre

Il latte di cocco è altamente nutriente e ricco di fibre, vitamine C, E, B1, B3, B5 e B6, oltre a contenere minerali come ferro, selenio, sodio, calcio, magnesio e fosforo. A differenza del latte vaccino, il latte di cocco è naturalmente privo di lattosio, quindi chi soffre di intolleranze può usarlo come sostituto.

Aiuta a ridurre il colesterolo e il rischio di malattie cardiovascolari

Uno dei vantaggi del latte di cocco è che contiene acidi grassi a catena media, che vengono metabolizzati in modo più efficiente nel nostro corpo. Bere latte di cocco ogni giorno, dunque, può migliorare le prestazioni del proprio sistema cardiovascolare, riducendo così la probabilità dell'insorgenza di problematiche cardiache.

Un boost di energia

Poiché è ricco di carboidrati "buoni", il latte di cocco è una delle maggiori fonti di energia che possiamo offrire al nostro corpo in modo naturale: dopo averlo assunto, ad esempio in un frullato, ci sentiremo subito più energici e pronti ad affrontare la giornata.

Idrata la pelle

Il latte di cocco è in grado di apportare numerosi nutrienti per la salute della pelle, rendendola più morbida, pulita e luminosa. Come esfoliante utilizzato con sale o zucchero, aiuta a purificare la pelle dalle impurità e dalle cellule morte, mentre un altro modo per assorbire al massimo questi nutrienti è realizzare delle maschere al latte di cocco fai da te.

Di che cosa necessiteremo? Mescolare mezza tazza di latte di cocco con un cucchiaino di succo di cetriolo e 2 gocce di succo di aloe. Prendere un batuffolo di cotone idrofilo, immergerlo in questo composto e passarlo delicatamente su viso e collo. Lasciare in posa dieci minuti, quindi risciacquare con acqua fredda. Questa maschera è ottima per ridurre le macchie e dare un boost di luminosità alla carnagione.

Capelli più forti e luminosi

Il desiderio di molti è mostrare una chioma morbida e piena di lucentezza. Come è possibile questo? E' sufficiente applicare del latte di cocco e questa ambizione sarà esaudita. Questo prodotto naturale è infatti ricco di sostanze nutritive che favoriscono la salute dei capelli, come vitamine B, C, E e minerali, come calcio, ferro, magnesio, selenio e fosforo, oltre a contenere aminoacidi e molte proteine. Un mix ideale per riparare i capelli più danneggiati, idratare le fibre capillari dall'interno, favorendone la crescita e prevenendone la caduta.

Ci sono molti modi per beneficiare di tutti questi nutrienti: possiamo utilizzare il latte di cocco direttamente come sostituto del comune balsamo ( avendo cura di lasciarlo in posa almeno 15 minuti) oppure possiamo creare delle semplici ma efficaci maschere idratanti per capelli utilizzando il latte di cocco. Ad esempio possiamo mescolare il nostro latte di cocco (mezza tazza) con mezzo avocado, un cucchiaino di miele e un cucchiaino di olio. Dopodiché è sufficiente lasciare in posa la maschera sui capelli umidi per almeno 20-25 minuti prima di procedere con il risciacquo.

Se invece siamo in cerca della perfetta maschera per lisciare i capelli e rendendoli meno crespi, possiamo unire alla nostra mezza tazza di latte di cocco, il succo di mezzo limone, avendo sempre cura di lasciare la maschera in posa per almeno 30 minuti. I capelli saranno subito più luminosi e lisci.

Un aiuto contro i crampi

Un'altra delle proprietà del latte di cocco è che, essendo ricco di potassio, calcio e magnesio, permette di alleviare il dolore dovuto a mal di stomaco o al ciclo.

Rafforza il sistema immunitario

Grazie alla presenza di composti bioattivi, il latte di cocco custodisce proprietà antibatteriche e antimicotiche, aiutando il sistema immunitario a combattere virus e batteri, mentre l’acido laurico contenuto nel latte di cocco è un must contro le infezioni.