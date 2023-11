Un 2024 di cantieri, dal Parco del Mare alle scuole innovative: il Comune mette sul piatto 90 milioni

Oltre ai 217 milioni di euro destinati alla spesa corrente, la Città di Rimini conferma anche per il 2024 una disponibilità di 90 milioni di euro per la parte destinata agli investimenti. Con particolare riguardo ai lavori pubblici e alle opere di supporto prossime alla realizzazione attraverso i fondi in arrivo dal Pnrr. Un tesoretto a disposizione dell’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli che vedrà nel corso del nuovo anno l’avvio e lo sviluppo di una serie di cantieri.

Il 2024 sarà un anno che si aprirà a partire dall’edilizia scolastica: a partire da questo 1° dicembre, con sviluppo nel nuovo anno, saranno aperti i tre cantieri per la realizzazione delle scuole innovative, che prevedono un ridotto impatto energetico e maggiori servizi per la fascia 0-3 anni. “Sono cantieri attesi, che porteranno novità in molte zone della città, da Rivazzurra a Viserba”, spiega l’assessore.

Il 2024 sarà poi l’anno di avvio del nuovo lotto del Metromare, dello scheletro della nuova piscina e dell’Rds Stadium: “Andando per ordine – sono gli aggiornamenti dell’assessore Morolli -, il 2024 vedrà la conclusione della progettazione e si parte con il Metromare dalla Stazione alla Fiera, sono già stati avviati gli espropri dei terreni. Sul fronte della piscina, ci sarà l’impegno dell’amministrazione per consegnare alla città anche l’intervento al parco don Tonino Bello, con importanti spazi inclusivi. Per quanto riguarda l’Rds Stadium la struttura sarà riqualificata come spazio polifunzionale per danza e musica proprio nel corso del nuovo anno”.

Ma non è finita, avanzerà il progetto del Parco del Mare. Dopo il completamente del tratto 6, con cantiere già attualmente aperto, a ottobre 2024 aprirà il cantiere del tratto 7 compreso tra il bagno 100 e il lungomare Spadazzi. “In contemporanea avanzerà il cantiere del Psbo, con interventi sotterranei e alle nuove piazze – sottolinea Morolli -, questo darà una nuova fisionomia e una grande attenzione alla zona sud della città”. In zona mare via libera anche al restyling dei viali delle Regine, che per il 2024 riguarderà il tratto tra le vie Astoria e Alfieri. Partirà poi l’iter per la riqualificazione di via Marconi a Miramare, da giugno gli incontri pubblici.

“Ancora a Miramare acquisizione e completamento del lavoro per la nuova sede di Polizia locale e uffici decentrati – aggiunge Morolli -, ci sarà continuità e capillarità per le nuove telecamere, con possibilità di leggere le targhe. Aumenteremo l’illuminazione pubblica, nel 2024 con particolare attenzione nelle zone San Salvatore e Casalecchio”. Infine previsti interventi alle strade per il Tour de France e 600 mila euro destinati al ponte di Tiberio, con un nuovo sistema illuminotecnico utile a valorizzare il monumento.