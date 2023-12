Oltre 220 nuovi alberi lungo le vie cittadine: si estende il patrimonio verde di Rimini

Continua a estendersi il patrimonio verde e arboreo del Comune di Rimini attraverso l’affidamento ad Anthea della piantumazione di 220 nuove alberature. L'intervento, che inizierà nelle prossime settimane, prevede la messa a dimora delle alberature di diverse specie per favorire la biodiversità. Molti viali cittadini presentavano fallanze dovute ad abbattimenti eseguiti in anni passati e mai sostituiti, inoltre vi sono aree e spazi liberi ove vi è la possibilità di aumentare la dotazione verde della città.

Pertanto, nel rispetto delle linee ambientali predisposte dall'Assessorato e delle necessità emerse anche dal tavolo di confronto con le associazioni ambientaliste, l'amministrazione procederà con la messa a dimora di nuove alberature in modo da effettuare una integrazione delle alberature mancanti e una sostituzione graduale.

Le alberature saranno scelte nel rispetto del regolamento verde vigente e terranno conto anche dei cambiamenti climatici in atto. La scelta del materiale arboreo ricade su prime scelte vivaistiche con caratteristiche adatte al contesto cittadino di Rimini, al fine di migliorare e apportare i servizi ecosistemici necessari per la mitigazione ambientale del clima urbano.

I viali oggetto di intervento interessano tutte le aree della città ma tra quelli ove verranno piantumate più alberature si citano i viali regina Elena e Regina Margherita, Via Dei Mille, Via Clementini, via Crispi, Via Zangheri, Via Ceccaroni, Viale Pinzi e Via Rosmini. Le alberature si vanno ad aggiungere alle circa 60 alberature messe a dimora nei giorni scorsi nell'ambito dell'iniziativa "regala un albero alla tua città a cui possono aderire tutti i cittadini, aziende o associazioni.