A fuoco un autobus della Start Romagna, mezzo distrutto dalle fiamme partite dal vano motore

Attimi di apprensione martedì sera (15 marzo) per un autobus della Start Romagna andato in fiamme. Erano circa le 20 quando all’improvviso è scoppiato un incendio dalla parte posteriore del mezzo che stava procedendo lungo via Covignano, all’altezza della chiesa di San Fortunato. Le fiamme sono divampate dal vano motore, a bordo solo l’autista, senza passeggeri. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, con l’ausilio dell’autobotte. La strada è stata chiusa dai Carabinieri per consentire lo spegnimento del rogo.