A Poggio Torriana e Misano diversi progetti di Servizio Civile per i Giovani

C'è ancora tempo per presentare la propria candidatura, il bando del Servizio Civile Universale scade il 26 gennaio alle ore 14.00.

Il Comune di Poggio Torriana mette a disposizione: 1 presso la Biblioteca Museo Mulino Sapignoli (progetto Biblioteche luoghi per la democrazia) e 1 presso la sede municipale (progetto Connessioni culturali: musei, teatri e patrimonio). L’Unione di Comuni Valmarecchia mette a disposizione un ulteriore posto sul territorio comunale di Poggio Torriana presso il Nido d’infanzia Il Poggio dei bimbi (progetto Partecipazione e Inclusione).



“Siamo davvero orgogliosi di promuovere questa opportunità per i giovani del territorio. Finora abbiamo accolto ragazze e ragazzi con cui si è creato un rapporto di conoscenza e di stima reciproca, durante il loro periodo di Servizio Civile presso le strutture comunali hanno imparato soprattutto a conoscere e valorizzare i servizi pubblici rivolti al cittadino. Il Comune di Poggio Torriana ha visto accrescere negli ultimi anni i posti a disposizione di servizio civile grazie ad un costante lavoro di progettazione degli uffici competenti, di questo merito ne sono consapevole e riconoscente perchè il Comune ha visto arrivare giovani molto in gamba" così commenta l'assessora ai Giovani, Francesca Macchitella.



Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Diventare operatore volontario di SCU aggiunge alla volontà di dare qualcosa di sé alla propria comunità la possibilità di acquisire competenze, teoriche e pratiche, ma più in generale rappresenta un’occasione di crescita personale e di formazione. Per questo è un’esperienza significativa da spendere anche in ambito lavorativo. Per i volontari è stabilito un rimborso mensile pari a 444,30 euro.

I riferimenti dei progetti https://www.comune.poggiotorriana.rn.it/elementi-per-homepage/notizie/servizio-civile-universale

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati nella piattaforma di Domanda On Line. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di un’identità Spid.

Per ulteriori informazioni sui progetti ed i posti disponibili presso il Comune di Poggio Torriana contattare: Arci Servizio Civile Rimini APS, Viale Principe Amedeo, 11 int. 21/e Rimini, n.tel. 0541/791159 o 379/2389148, dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, il lunedì e il giovedì dalle ore 15 alle 18 rimini@ascmail.it

Sono due i posti messi a disposizione dalla biblioteca comunale di Misano Adriatico per lo svolgimento del servizio civile volontario. Nell’ambito del progetto “Biblioteche luoghi per la democrazia”, la biblioteca di Misano offre a due giovani l'opportunità di conoscere e imparare il lavoro ed i progetti del servizio bibliotecario, acquisendo competenze pratiche da investire nel settore della cultura. L’opportunità di candidarsi è offerta a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni che potranno presentare la domanda entro le ore 14:00 del 26 gennaio 2022 (esclusivamente online sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it). Tutte le informazioni su criteri, modalità di presentazione della domanda e di selezione dei candidati, oltre al bando e ai moduli per la candidatura, sono disponibili sul sito del comune di Misano Adriatico nella sezione “Avvisi e Novità”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico al numero 0541618484 oppure consultare il sito www.arciserviziocivile.it/rimini.