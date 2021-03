A Rimini due giorni in piazza per dire "no" alla didattica a distanza

La mobilitazione delle famiglie contro la didattica a distanza non si arresta. E va avanti la protesta per rivendicare il diritto dei ragazzi alla scuola in presenza e dire no alla didattica a distanza.

A Rimini, sabato, dalle 16, in piazza Cavour si terrà l’iniziativa promossa dal comitato riminese “Ragazzi a scuola” che è entrato a far parte della rete nazionale per la scuola in presenza e che a gennaio aveva già proposta un’iniziativa degli zaini a terra davanti al Municipio. Domenica dalle 15, sempre in piazza Cavour, è prevista una nuova manifestazione promossa dal movimento “Tutti a scuola” dopo quella del 6 marzo scorso.

Per entrambe le iniziative, gli organizzatori invitano al rispetto del distanziamento e delle norme anticontagio per evitare rischi dovuti alla pandemia in atto.