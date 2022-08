Sangue a Marina Centro, i residenti: "Viviamo nel terrore, il quartiere è diventato il Bronx"

Sono esacerbati i residenti del quartiere tra viale regina Elena e viale Griffa, a Rimini, dove all'alba di venerdì si è consumato l'ennesimo accoltellamento. Oltre a sentirsi abbandonati da tutti, vivono oramai costantemente nella paura e costretti a fare i conti con le notti in bianco a causa degli schiamazzi di ubriachi che fino all'alba escono dai locali dopo aver alzato troppo il gomito per non parlare dei loschi via vai di quelli che definiscono senza mezzi termini "spacciatori". Tra i più arrabbiati Marco Para, il proprietario della Fiat 500 finita pesantemente danneggiata nel corso della lite nella quale è stato accoltellato un 38enne. Secondo quanto ricostruito, infatti, l'aggressore avrebbe picchiato prima il ragazzo con un guinzaglio per cani la cui catena è andata poi a sfondare il lunotto dell'utilitaria rimasta imbrattata di sangue. "Ogni notte succede qualcosa - spiega Para - e nemmeno un mese fa c'è stata un altro accoltellamento. Questa volta ci è finita in mezzo anche la mia auto e, per lo meno, ci sono 500 euro di danni che nessuno mi ripagherà. Sono venuto ad abitare qui da Viserba perchè era una zona "in" ma mi devo ricredere: è peggio del Bronx e a farne le spese sono residenti e turisti. Questi ultimi vorrebbero trascorrere una vacanza tranquilla ma, di notte, succede di tutto. Chi abita qui, invece, vorrebbe dormire e invece oltre a passare la notte in bianco è costretto ad andare a lavorare per ripagare i danni provocati dagli sbandati".

"Oramai ci siamo abituati - racconta un altro residente - e dalle nostre finestre vediamo di tutto. E' una cosa impossibile. Siamo arrivati allo stremo e, dopo una certa ora, abbiamo il terrore di scendere in strada perchè non sappiamo cosa ci può capitare e rischiamo di finire in mezzo a risse e accoltellamenti. La colpa è di quei locali che tengono aperto tutta la notte, dove si concentra il peggio del peggio, e nessuno fà niente".

"Sono ancora spaventata - aggiunge la dipendente dell'hotel davanti al quale è partita l'aggressione. - Erano da poco passate le 6 e sono arrivata davanti all'albergo per iniziare a lavorare quando mi sono trovata in mezzo a una scena agghiacciante. C'erano i due ragazzi che si picchiavano e, a un certo punto, uno ha iniziato ad infierire sull'altro con un guinzaglio che è poi andato a sfondare il lunotto di un'auto in sosta. E' stato a questo punto che ho visto anche il coltello che colpiva la vittima. A vedere quel ragazzo, completamente imbrattato di sangue, sono stata presa dal terrore e ho lasciato la mia auto in mezzo alla strada e sono scappata a piedi".