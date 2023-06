Per l'accusa era il destinatario di oltre 12 chili di cocaina, i giudici lo assolvono

Si è concluso dopo 15 anni con una assoluzione il processo che vedeva come imputato un cittadino albanese 41enne che, nel 2008, fu arrestato dalla Guardia di Finanza che lo riteneva implicato in un traffico di cocaina. Nel settembre di quell'anno lo straniero, insieme ad altri 3 connazionali, era finito nel mirino delle Fiamme Gialle che sospettavano come i tre avessero messo in piedi un sistema per rifornire la Riviera di grossi quantitativi di "neve". Secondo la teoria dell'accusa, il 41enne sarebbe stato il destinatario di oltre 12 chili di cocaina insieme a un altro albanese giudicato separatamente. Gli inquirenti della Finanza si erano messi sulle tracce del corriere, che era stato arrestato con lo stupefacente, e insieme a lui erano finiti in manette anche quelli che avrebbero dovuto ricevere la droga.

Nel corso del processo la difesa del 41enne, seguita dall'avvocato Giuliano Renzi, ha dimostrato l'innocenza del proprio assistito sottolineando come i contatti col corriere si erano limitati a un paio di telefonate e che, nel corso di un pedinamento, l'imputato si era trovato casualmente a transitare lungo la strada al momento dell'arresto dell'albanese che stava trasportando la droga. Lo stesso albanese, ascoltato dai giudici, si è sempre difeso sostenendo che aveva solo sporadici contatti col terzo componente del gruppo con il quale saltuariamente si incontrava per andare in discoteca e che dopo 15 anni aveva difficoltà a ricordare cosa si dicevano nel corso delle telefonate. I giudici del Collegio del Tribunale di Rimini, quindi, hanno prosciolto il 41enne da ogni accusa. L'uomo, nel frattempo, si trova ristretto nel carcere di Parma per espiare una condanna per reati analoghi.