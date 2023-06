Nuova linea del Metromare, si parte: in pubblicazione il bando di gara. Una partita da 54 milioni di euro

E’ in pubblicazione il bando di gara in capo a Pmr per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione del secondo stralcio del Metromare, il sistema di trasporto rapido costiero che in questa nuova tratta andrà a collegare la stazione di Rimini con il quartiere fieristico. Il percorso dell’opera procede dunque nel rispetto delle scadenze stabilite dal Pnrr, piano attraverso il quale è finanziato l’intero progetto per un valore complessivo di 54 milioni di euro (60 milioni il quadro economico complessivo comprensivo di Iva).

Il bando per l’appalto integrato fissa al 5 settembre il temine ultimo per la presentazione delle offerte, con l’obiettivo prefissato di arrivare all’aggiudicazione della gara entro dicembre 2023. L’avviso contiene i dettagli rispetto alle tempistiche prefissate: sono infatti indicati, 90 giorni per l’aggiudicatario per la redazione del progetto definitivo, altrettanti per il progetto esecutivo, mentre 760 giorni per la realizzazione delle opere, che dovrebbero dunque partire nell’estate 2024. Una road map che dunque traghetta il completamento della seconda tratta al 30 giugno 2026, nei termini fissati dal Pnrr. In fase di aggiudicazione saranno valorizzate le offerte che prevedono riduzioni dei tempi di esecuzione.

L’opera prevede la realizzazione di una infrastruttura in sede protetta lungo un percorso di circa 4,2 km, a prosecuzione del tratto già esistente tra stazione e Riccione e permetterà di connettere la stazione di Rimini FS e Rimini Fiera in un tempo di percorrenza stimato in 9 minuti, con frequenza di servizio di 5 minuti. Ai due capolinea si aggiungono le sei fermate intermedie Principe Amedeo, che rappresenterà in stazione il polo di attestamento e interscambio del trasporto pubblico locale; San Giuliano, Rivabella, Sacramora, Popilia, a servizio delle diverse funzioni scolastiche, sportive e di servizi; Fiera Est-Teodorico a favore anche del comparto abitativo che insiste nella zona (via Teodorico e via Turchetta).

Il bando di gara prevede anche la progettazione e la realizzazione delle sistemazioni urbane nelle aree dei capilinea e delle sei fermate intermedie, le connessioni ciclopedonali alle fermate, l’illuminazione della via di corsa, le opere a verde a compensazione e nel complesso tutte le opere necessarie ad un funzionale svolgimento dell’esercizio del servizio di trasporto pubblico, comprese le infrastrutture per gli attraversamenti come il sottopasso ciclo-pedonale in corrispondenza della fermata Fiera est e l’adeguamento di altri sottovia esistenti. Inoltre saranno previsti interventi di rinnovo delle reti dei servizi e sottoservizi.

Con il prolungamento Stazione-Fiera, si andrà quindi a comporre un tracciato complessivo del metromare lungo 14 km, con 23 fermate e la possibilità di percorrere l’intera tratta (Fiera-Riccione) in 31 minuti.

“Stiamo procedendo nei tempi sfidanti previsti dal Pnrr – sottolinea l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni – ma ad oggi ci sono le condizioni per rispettare le tempistiche e partire con i cantieri la prossima estate, arrivando al 2026 con un’opera che sarà strategica nell’ottica di favorire l’accessibilità e la raggiungibilità dell’intero comparto nord e di creare un asse di trasporto pubblico rapido, efficiente ed ecologico da Riccione, passando da Miramare e la stazione, fino alla Fiera”.