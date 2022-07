Nell'agenda del sindaco San Marino è una priorità. "Basta alti e bassi, avviamo un confronto serrato"

Per il sindaco Jamil Sadegholvaad il tema del confronto con la Repubblica di San Marino è tra le priorità. Lo ha ripetuto più volte, nel corso dei primi mesi di mandato. Con uno spirito molto più intraprendente rispetto al passato. E ora le intenzioni vengono messe nero su bianco. “Siamo a un’intesa che è figlia di un lavoro iniziato non appena eletto – spiega il primo cittadino -, abbiamo avuto e vogliamo proseguire in un confronto serrato con la Repubblica di San Marino. I nostri territori hanno un bisogno reciproco per crescere. Abbiamo vocazioni simili, storicamente ci sono stati degli alti e bassi sempre nel segno della fratellanza, ora in questo particolare momento storico, tra guerre, pandemia e crisi energetica, dobbiamo lavorare assieme”.

L’intesa si baserà su alcuni punti cardine. Sanità, trasporti, ambiente e politiche energetiche, politiche per il turismo e la cultura. “Poi c’è il tema cruciale dell’aeroporto – sottolinea il sindaco -, San Marino può dare un valore alla struttura, dobbiamo lavorare assieme per costruire un aeroporto più forte”. Tra le prime azioni strada Consolare e ciclovia. “La Consolare – aggiunge Sadegholvaad -, non è più adeguata ai tempi e va resa sicura. E’ uno dei primi punti da affrontare, anche per quei 6 mila frontalieri che ogni giorno si spostano per lavoro”.

Presente anche l'assessore Moreno Maresi, che ha avviato il dialogo con i rappresentanti di San Marino: "L'elemento che più qualifica l'intesa è quello della volontà di fare squadra, nel 1939 tra Italia e San Marino è stata stipulata un'intesa di amicizia e buon vicinato. Dobbiamo partire da quei punti cardine per azioni comuni".

“Con questo scambio di intesa – dice il segretario di Stato per gli affari Esteri della Repubblica di San Marino Luca Beccari -, rilanciamo sensibilmente la collaborazione tra realtà contigue e da sempre intrecciate e interconnesse nelle sfide della crescita economica, sociale e culturale. Sono particolarmente soddisfatto di aver trovato convergenze strategiche tra le nostre amministrazioni”.