Il pic-nic stellato illumina la seconda giornata di "Al Mèni", il circo dei sapori - FOTO

Seconda giornata per Al Mèni, il circo dei sapori ideato da Massimo Bottura, insieme a CheftoChef emiliaromagnacuochi, a Rimini Street Food, a Slow Food Emilia Romagna e al Comune di Rimini, giunto quest’anno alla sua nona edizione. Una domenica di inizio estate che come ormai tradizione, ha visto la magia di Al Mèni avvolgere anche il giardino del Grand Hotel di Rimini, splendido set per il déjeuner sur l'herbe, uno speciale pic nic sull’erba cura di Claudio di Bernardo, chef del Grand Hotel e conRoberto Rinaldini, maestro di pasticceria.

Tante già nella giornata di sabato, soprattutto durante la serata, le persone che si sono ritrovate sotto il tendone per assaggiare le proposte degli chef internazionali che Massimo Bottura ha chiamato a raccolta a Rimini, per raccontare attraverso le loro creazioni i sapori del Mediterraneo. Questa mattina i fornelli del circo di 8 e ½ sono stati animati dagli chef Fatih Tutak dell’omonimo ristorante, Michele Bacilieri (Cucina Bacilieri), Mirali Dilbazi (Mirali), Mario Ferrara (Scacco matto). Alla sera il servizio prosegue con:

19.00 Marco Ambrosino (28 Posti) Isa Mazzocchi (La Palta)

20.00 George Papazacharias e Thanos Feskos (Delta) Giovanni Cuocci (La Lanterna di Diogene)

21.00 Florencia Montes (alla ricerca del suo nuovo spazio) Raffaele Liuzzi (Locanda Liuzzi)

22.00 Andrea Medici (Osteria di Scandiano).

Apprezzate anche le proposte dei punti street food gourmet con il meglio della produzione artigiana nella rotonda di piazzale Fellini, così come in tanti hanno curiosato tra i banchi del mercato dei produttori di eccellenza, allestito nuovamente sul lungomare e tra gli stand degli artigiani di Matrioska.