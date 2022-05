Al Vecchio Podere per imparare a fare le conserve e le marmellate bio come una volta

Prende sempre più corpo il sogno, diventato realtà, di Alessandro Meluzzi il 36enne riminese che lo scorso anno decise di cambiare radicalmente la propria vita acquistando un podere sulle colline della Valmarecchia per coltivare prodotti biologici seguendo le vecchie tradizioni. Nel casolare, al centro di un appezzamento di 5 ettari lontano dalla vita caotica e dal traffico della città, per far assaporare a tutti i ritmi della campagna è pronto un corso gratuito per insegnare a gestire un orto anche da appartamento e lavorare i prodotti per ottenere conserve e marmellate bio con le vecchie ricette tradizionali. Una serie di linee guida a 360 gradi per accompagnare le scelte e le operazioni da seguire dall'orto alla dispensa, quindi, dove sarà possibile imparare anche a realizzare anche amari e derivati il tutto rigorosamente a "metri zero". E, tra una ricetta e l'altra, sarà anche possibile effettuare delle passeggiate tra i campi e lungo i sentieri della zona che portano al ponte romanico e Marmitte dei giganti per arrivare fino a monte Tiffi famoso per le teglie in terracotta dove cuocere la piada.

Questa la sfida del Vecchio Podere, a cavallo tra la Valmarecchia e la valle del Rubicone: un appezzamento di 5 ettari, un laghetto e un podere da 160 metri quadri da ristrutturare con annessa cantina che conta già 40 ulivi, 8 filari di uva e 50 alberi da frutto. Il primo appuntamento è per domenica 12 giugno (info: ilvecchiopodere.info@mail.it) ma, durante l'estate, sono in calendario ulteriori incontri dove si imparerà a fare la sfoglia per i vari tipi di pasta utilizzando esclusivamente le uova delle galline che razzolano nel cortile e realizzare piade e cassoni con gli ingredienti del territorio.