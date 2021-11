Alla Santa Monica Spa il premio Industria felix – L’Italia che compete

C’è anche la Santa Monica SpA, proprietaria di Misano World Circuit, nell’Italia che riparte e compete con imprese performanti a livello gestionale. Sono 160 le società italiane di capitali individuate da Cerved e che si sono distinte tramite i risultati di bilancio, riunite oggi a Roma per ricevere il Premio Industria Felix - L’Italia che compete. Il campione dell’indagine da cui è scaturito il riconoscimento ha riguardato 662mila imprese dal fatturato complessivo di 2,5 miliardi e 8,7 milioni di addetti. “Ogni azienda vive di equilibri economici da garantire nelle sue fasi operative – commenta Mariano Spigarelli, Consigliere Delegato della Santa Monica SpA – Per noi questi ultimi tempi sono stati particolarmente sfidanti perché i grandi eventi sportivi hanno sofferto degli effetti della pandemia. Nonostante ciò, abbiamo dato corso al piano di investimenti previsto e gestito l’operatività con un livello di sicurezza riconosciuto a livello mondiale. Il Premio evidenzia un alto profilo di competitività e, conseguito in uno scenario del genere, ci stimola orgoglio e ulteriore determinazione”.

La cerimonia s’è svolta all’Università Luiss Guido Carli, nell’Aula Magna Mario Arcelli. La Santa Monica SpA è stata insignita con l’Alta onorificenza di bilancio, un riconoscimento assegnato sulla base di criteri oggettivi e che tiene conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività del Cerved Group Score Impact (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa). Alla cerimonia è intervenuta il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Assuntela Messina, insieme fra gli altri al vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi, al presidente del Copasir Adolfo Urso. L’evento è organizzato dal trimestrale di economia diretto da Michele Montemurro Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli e Associazione culturale Industria Felix. Tredici le imprese dell’Emilia-Romagna che hanno ricevuto il riconoscimento. In questa settimana un altro riconoscimento per Misano World Circuit: il managing director Andrea Albani è stato nominato vicepresidente della delegazione riminese al consiglio di Confindustria Romagna.