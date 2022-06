Andrea Muccioli: "Mio padre era un uomo meraviglioso. Netflix non ne ha restituito un'immagine corretta"

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, visibile nella intera Emilia Romagna, Andrea Muccioli, che dopo la scomparsa del padre, condusse per diciassette anni la Comunità di San Patrignano, ha ripercorso tratti significativi della propria esperienza e di quella della sua famiglia. "San Patrignano, ha spiegato Muccioli, nacque per intuizione e vocazione di mio padre in una fase in cui nessuno sapeva come affrontare il dilagante fenomeno della tossicodipendenza. Migliaia di ragazzi e ragazze trovarono un percorso esistenziale di speranza e, in molti casi, grazie alla iniziativa di mio padre, che era in realtà una missione, poterono salvare la propria vita. La ricostruzione della figura di mio padre che è emersa dalla serie televisiva " Sampa", riduttiva e fuorviante, non può essere accettata da me, da mio fratello, e da tanti che lo conobbero e lo apprezzarono"