Appalti per le grandi opere, i sindacati avvertono: "Attenzione agli appetiti delle mafie"

Dopo l'impegno preso dalla Provincia di Rimini, scatta l'iter per il rinnovo del protocollo sugli appalti pubblici scaduto da più di cinque anni. I sindacati, il 27 gennaio scorso avevano chiesto un incontro al presidente Riziero Santi per "cominciare a discuterne il rinnovo". E oggi il primo confronto con all'ordine del giorno il "Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici". Si è trattato, spiegano Fillea-Cgil, Filca-Cisl Romagna e Feneal-Uil, di "un iniziale scambio di vedute a partire dalla necessità che le ingenti risorse a disposizione per la realizzazione di progetti sul territorio siano governate in maniera molto attenta e al riparo da ogni tentativo di infiltrazione mafiosa". Da questo punto di vista è "fondamentale" il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa contro la regola del massimo ribasso. Occorre inoltre garantire il"contrasto al dumping contrattuale, la clausola sociale in caso di passaggio da un'azienda a un'altra, la responsabilità in solido delle aziende che appaltano il lavoro. Serve attenzione, proseguono le pati sociali, alle attività di monitoraggio previste dalle disposizioni vigenti sull'intero ciclo di realizzazione. Così come è necessaria la Stazione unica appaltante. La Provincia potrebbe fungere da Ente di coordinamento mettendo a disposizione professionisti e consulenti. Come annunciato oggi dallo stesso Santi il cofrnto prosegue coinvolgendo anche associazioni datoriali e Istituzioni.