Architetto riminese sogna il nuovo "Romeo Neri": stadio all'inglese da 23mila posti

Un nuovo stadio per Rimini. E' il progetto dell'architetto riminese Davide Mazzotti il quale da molti anni si sta interessando alla ristrutturazione del "Romeo Neri". Il prototipo rispecchia il modello inglese , tribune a ridosso del campo da gioco ed eliminazione della pista di atletica. Capienza 23 mila posti per un operazione totale di 50 milioni di euro. Mazzotti, 50 anni, è un ex arbitro di Promozione e Eccellenza, ma anche un grande tifoso del Rimini. E lui, come la tifoseria e gli sportivi, sogna di far nascere una struttura all'avanguardia e confortevole elaborata non solo per il calcio, ma moderna e attiva per 365 giorni all'anno. "Il nostro progetto prevede uno stadio concepito anche fuori dal calcio - spiega Mazzotti - vogliamo connotarlo come luogo di aggregazzione e socializzazione per eventi, spettacoli rendendolo fruibile a tutti: giovani, famiglie e anziani. Il "Rimini Riviera Stadium" avrà delle funzionalità molto importanti e si proietta ad offrire ai cittadini la modernità degli stadi europei. Negozi, ristoranti, alloggi e quanto di più possa farne una stuttura dedicata allo sport, all'intrattenimento e alle manifestazioni di interesse culturale- continua l'architteto Mazzotti - dall'amministrazione comunale di Rimini attendiamo una manifestazione di interesse e un tavolo per confrontarci. Ad oggi abbiamo all'interno dell'organizzazione dei contatti con i soggetti finanziatori pronti ad investire per realizzare una grande casa dello sport che genererà posti di lavoro e molti benifici in favore della città".