Area verde, parco giochi e nuova rotonda. Cambia il volto di Tombanuova, cantiere al clou

Avanzano i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato di Tombanuova la cui conclusione è prevista a metà novembre. Un intervento importante, che martedì scorso la giunta ha deciso di impreziosire con ulteriori migliorie non previste nel progetto originario - per un valore ulteriore di 80 mila euro che vanno ad aggiungersi ai 576 mila già previsti per l’intervento complessivo - e che interessano in particolare l’area verde e le dotazioni di giochi e strutture per famiglie e bambini.

L’intervento nel suo complesso prevede, la costruzione del collegamento viario tra via Bartali e via Corciano (via Casartelli) e la realizzazione di una piccola rotatoria per mettere in sicurezza l’incrocio, oltre al nuovo parcheggio in via Coppi e il completamento di quello realizzato in via Corciano. L’area verde vicina all’abitato sarà completata con una pavimentazione in calcestruzzo drenante di colore rosso, con la piantumazione di alberature ed arbusti, con la realizzazione dell’illuminazione pubblica e sarà dotata di arredi e giochi per bimbini. L’intervento era stato approvato in consiglio comunale nel mese di luglio 2021.

“Sta per concludersi un progetto molto atteso dai residenti – dichiara l’assessore Mattia Morolli ai Lavori pubblici – e che incide positivamente sulla qualità della vita delle persone che abitano a Tombanuova. Un intervento nato anche dalle osservazioni presentate dai cittadini di quella zona, incontrati dall’amministrazione in un confronto positivo ed efficace che ha portato ad individuare la migliore soluzione per dare una risposta ai bisogni dei residenti che finalmente avranno un luogo di vita e di incontri e un miglioramento della viabilità in sicurezza per raggiungere funzioni e servizi”.