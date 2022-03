Un'area verde riqualificata e "green", il parco può contare su undici nuovi alberi

L'assessorato all'Ambiente ha completato la messa a dimora di undici giovani piante presso il parco di via Costa. Quattro nuove querce fastigiate e sette cercis impreziosiscono ora il sentiero pedonale che conduce sino a via Ravenna: all'interno di un'area verde alla cui riqualificazione ha di recente contribuito anche la rimozione delle isole ecologiche, in concomitanza con l'attivazione nella zona del servzio rifiuti porta a porta.