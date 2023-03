Arriva l'Operatore sociosanitario di quartiere per disabili e anziani soli

L'operatore sociosanitario di quartiere sbarca a Rimini in nome di "una medicina vicina e capace di combattere l'isolamento sociale". E grazie a un contributo del Distretto socio sanitario di 450.000 euro. La nuova figura affianca e sostiene anziani o disabili fragili con reti parentali o amicali ridotte o completamente assenti. L'operatore, dunque, in collaborazione con i centri anziani e le altre realtà coinvolte, si occuperà di supportare le persone della terza età o con disabilità nelle diverse attività quotidiane, così da sostenere e valorizzare la loro autonomia e libertà, affinché partecipino alla vita del territorio e alle opportunità che si profilano davanti a loro. Dalle visite pianificate in casa al monitoraggio psicofisico della persona, dalle piccole commissioni come la spesa o la farmacia all'accompagnamento all'esterno per delle passeggiate. Senza dimenticare il supporto nelle mansioni all'interno del domicilio e nel mantenimento dei contatti con i familiari. La nuova figura sarà presentata ai centri anziani giovedì 16 marzo, negli spazi del Laboratorio aperto dal dirigente comunale dei Servizi di comunità Fabio Mazzotti insieme all'assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda. È una "piccola rivoluzione" per "una sanità improntata sul concetto di prossimità, con particolare riguardo verso le persone non autosufficienti o che, per diversi motivi, fanno fatica a spostarsi e uscire", spiega quest'ultimo. L'operatore sarà anche "un importante ponte tra il dentro e il fuori, per far sì che le persone assistite frequentino i luoghi della propria comunità e siano integrate", conclude l'assessore