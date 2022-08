Da 3 mila a 140 mila euro, arrivano nuovi sostegni per le discoteche penalizzate dal lockdown

Nuovi sostegni per le discoteche, a seguito dei lock down per via del Coronavirus. A spiegare la situazione e i fondi in arrivo è Gianni Indino, spresidente del Silb-Fipe. “Dopo gli annunci dei mesi scorsi, ha visto la luce il provvedimento della nostra Regione che, attraverso una convenzione con UnionCamere Emilia Romagna, mette a disposizione ulteriori misure di sostegno alle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra i beneficiari della misura anche le discoteche e i locali da ballo dell’Emilia Romagna, ovvero circa 400 imprese, per le quali è stato messo a disposizione un milione di euro. Le imprese che abbiano registrato una perdita di fatturato di almeno il 30% nel 2020 sul 2019 percepiranno un minimo di 3.000 euro e fino a un massimo di 140.000 euro ciascuna e rispetto ai precedenti provvedimenti in cui erano stati stanziati un totale di 1,5 milioni di euro solo parzialmente erogati, questa volta tutte le risorse saranno redistribuite ai locali in base alla percentuale di perdita del fatturato stesso".

"Come Silb-Fipe Confcommercio abbiamo lavorato tanto a fianco della Regione per indicare le reali necessità del nostro settore e non possiamo che ringraziare il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, per aver mantenuto le promesse con questo ulteriore intervento concreto che fa dell’Emilia Romagna una delle regioni italiane ad avere messo a disposizione più risorse per il nostro settore. Sollecito dunque le imprese associate al Silb-Fipe dell’Emilia Romagna a partecipare a questo bando che verrà redatto da UnionCamere regionale. In un momento di difficoltà come questo, sono opportunità che vanno colte. Come Silb-Fipe Confcommercio siamo a disposizione per dare tutte le informazioni e le indicazioni sulla partecipazione al bando".

"Il nostro settore - conclude il presidente Indino -, come più volte abbiamo riportato, ha subito danni ingenti con due anni ininterrotti di chiusure forzate. Solo ora le discoteche stanno tornando a nuova vita, ma serve tempo per risanare le ferite, soprattutto per le imprese annuali che non stanno ancora beneficiando appieno della ripartenza. Ecco perché questo intervento della Regione Emilia Romagna va nella direzione auspicata e ci dà la possibilità di ricevere un’ulteriore boccata d’ossigeno. La Regione ha sempre affermato di ritenere il settore dell’intrattenimento da ballo una componente fondamentale che arricchisce la proposta turistica del territorio e con questa azione dà seguito alle parole con i fatti”.