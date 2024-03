Auto in sosta "selvaggia" sul nuovo Parco del mare, ora il Comune accelera per il parcheggio Tripoli

Mentre le auto fanno capolino in sosta vietata lungo le piste ciclabili del nuovo Parco del Mare, come segnalato durante le scorse ore da un lettore di RiminiToday, l’amministrazione comunale sta cercando una soluzione per bruciare le tappe, visti i ritardi accumulati per via dei ricorsi prima al Tar poi al Consiglio di Stato, per dare avvio al cantiere utile a realizzare il nuovo parcheggio sotterraneo Tripoli. Secondo quanto riporta la stampa locale, palazzo Garampi sarebbe al lavoro per sbloccare l’opera quanto prima, possibilmente entro il mese di aprile. Nonostante sul bando di gara sia ancora in corso il ricorso al Consiglio di Stato. Per la città si tratta di un’opera non più rinviabile, che darebbe una boccata d’ossigeno con la realizzazione di 320 nuovi posti auto.

La vicenda ormai avanza da mesi, impedendo al cantiere di aprire i battenti. La disputa si trascinerà fino al Consiglio di Stato. Con il Comune di Rimini che ha già deliberato la resistenza in giudizio e la nomina legale, affidando l'incarico all'avvocato Alessandro Lolli di Bologna. Prosegue la “battaglia” su chi dovrà costruire il parcheggio Tripoli, in piazza Marvelli, un’infrastruttura strategica che implementerà la dotazione di soste a servizio del Parco del Mare di Rimini sud di 320 nuovi posti auto interrati. Dopo che il Tar di Bologna ha accolto il ricorso dell'impresa che era arrivata seconda nel bando, l'impresa giunta prima nella graduatoria ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che di fatto la estromette dal cantiere.