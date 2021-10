Bellaria ricorda i Defunti e i Caduti per la Patria

L’Amministrazione Comunale di Bellaria ricorderà tutti i Defunti e i Caduti per la Patria partecipando alle due funzioni religiose in programma martedì 2 novembre: alle 11.00 presso la chiesa del cimitero di Bordonchio e alle 15.00 presso la chiesa del cimitero di Bellaria Monte. Dopo le funzioni, verrà deposta una corona di fiori presso i rispettivi monumenti dedicati ai Caduti. Giovedì 4 novembre, a celebrazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alle 15.30 è previsto invece un momento di raccoglimento e di preghiera in prossimità del monumento “A tutti i caduti di tutte le guerre” (piazzetta Fellini, di fronte alla Biblioteca Comunale), con deposizione di una corona di fiori. Si segnala, infine, che i due cimiteri di Bellaria e di Igea Marina, nelle giornate di domenica 31 ottobre, lunedì 1^ e martedì 2 novembre apriranno straordinariamente alle 8.00 invece che alle 9.00, con orario continuato e consueta chiusura alle 17.00.