Bellaria, tempo di bilanci: "Volontari, associazioni ed eventi cruciali per la tenuta del nostro turismo"

“A partire dall’ultimo capodanno e via via in occasione di tutti gli eventi svoltisi in questo 2023: voglio rivolgere un sentito ringraziamento a nome di tutta la giunta a tutti coloro che, in questi mesi, hanno dedicato alla città la propria passione e ritagli preziosi del proprio tempo libero, rappresentando una risorsa anche oltre l’importantissimo ambito sociale": questo il plauso con cui il vicesindaco Bruno Galli omaggia oggi il mondo del volontariato di Bellaria Igea Marina.

Un intervento che fa espresso riferimento ai tantissimi che non hanno fatto mancare la propria presenza, mettendosi a disposizione della collettività anche al di là degli ambiti di azione delle proprie associazioni di riferimento. "Un aiuto spesso fondamentale per il buon esito delle manifestazioni, nella logistica, negli allestimenti e durante lo stesso svolgimento degli eventi”, sottolinea Galli, il quale ha anche delega al Volontariato. “Penso alle festività natalizie e di inizio anno, alla Fiera di Sant'Apollonia e San Valentino, alla Borgata che Danza, poi ancora ad appuntamenti estivi come la Notte Rosa e la Settimana dei Bambini, il Gusto del Porto, la Festa della Piadina. Esempi chiari in occasione dei quali il volontariato di Bellaria Igea Marina, un mondo fatto di impegno discreto e spesso silenzioso al servizio dei più fragili, ha saputo consolidarsi quale fiore all'occhiello del nostro tessuto sociale. A riprova di una comunità forte che sa fare rete in nome del bene comune e del buon esito di tante manifestazioni: strategiche in ottica turistica e a beneficio di chi alloggia a Bellaria Igea Marina provenendo da fuori, ma anche fondamentali per accrescere l’appeal della nostra città nei confronti dell’entroterra e sul fronte degli spostamenti di prossimità, in primis durante i weekend. I titoli di coda di un’estate non semplice e segnata da tante criticità, dalle conseguenze dell’alluvione su tutto l’indotto emiliano romagnolo al caro prezzi che riguarda l’intero Paese, non lasciano spazio a toni trionfalistici, sebbene la performance turistica di agosto e settembre lasci intuire un positivo recupero: ma certamente", aggiunge e conclude Galli, "questa voglia di rimboccarsi le maniche e lavorare insieme ci fa guardare con fiducia alle tante iniziative già in cantiere che caratterizzeranno la stagione autunnale e le prossime festività di fine anno, a partire dal Rumore Bim Festival che porterà nella nostra città oltre mille presenze nell'ultimo weekend di questo mese”.