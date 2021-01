Buon Vicinato di viale Caravaggio, partono i lavori per la sede

Sono iniziati questa mattina i lavori dell'edificio ad uso del Buon Vicinato in viale Caravaggio (l'investimento è di 130 mila euro). All'avvio dei lavori hanno presenziato gli assessori ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti, e Servizi alla Persona Laura Galli. Il nuovo edificio è composto da un unico piano, con bagno pubblico utilizzabile dai cittadini. Un edificio ecologico in legno e sarà utilizzato per le varie attività del Buon Vicinato. L'edificio ha caratteristiche simili a quello già realizzato in viale Puglia. Porticato molto ampio esterno in modo che si possa avere dello spazio aperto sul parco. L'amministrazione ha anche avviato la piantumazione di 120 alberi a San Lorenzo: al parco di viale Caravaggio, sullo spartitraffico ex SS16, e al parco di viale Brunate. Le specie piantate oggi sono particolarmente indicate per assorbire le polveri sottili e Co2 rendendo quindi la qualità dell'aria migliore. Si tratta di Cercis siliquastrum, Fraxinus oxycarpa, Robinia pseudoacacia, Casque rouge

"Come amministrazione comunale abbiamo costruito in questi anni due nuovi edifici di Buon Vicinato, quello di viale Puglia e ora di viale Caravaggio e messo le casine degli attrezzi e risistemato 5 degli otto già esistenti, in viale Matera, viale Oglio, viale Cremona e in viale Caravaggio, per un totale di 7 interventi - ha detto l'assessore all'Ambiente e Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. E' significativa l'attenzione che l'amministrazione ha per i luoghi della socialità soprattutto per la terza età ma soprattutto in questi anni, in collaborazione con l'assessorato per i servizi alla Persona, ci siamo adoperati per esaltare una peculiarità tutta riccionese, cioè le sedi dei Buon Vicinato che così come da noi non esistono in nessun altro Comune. Un peculiarità che abbiamo garantito e accresciuto".